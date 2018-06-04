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9:33, 4 июня 2018 1 184
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Со вторника участок улицы Гагарина перекроют для частного транспорта

Со вторника участок улицы Гагарина перекроют для частного транспорта

На улице Татарской в Рязани ремонтируют теплотрассу. Из-за этого со вторника, 5 июня, закроют движение частного транспорта на участке улицы Гагарина.

Движение общественного транспорта в районе дома №166 по одной полосе движения в сторону улицы Стройкова ограничат с 8:00 5 июня до 24:00 13 июня. Маршруты изменятся:

Троллейбусы (с 5 по 13 июня):

  • маршруты №№5 В и 5н от конечной остановки «улица Строителей» поедут через улицы Чкалова, Первомайский проспект, Ленина, Есенина, Спортивная, Гагарина, Братиславскую до памятника Полетаеву и обратно.

Автобусы (с 30 мая по 13 июня):

  • автобусы маршрутов №№2, 3, 6, 16 в направлении от остановочного пункта «Технологический колледж» в сторону Полетаевского рынка следуют через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, далее по своим маршрутам;
  • автобусы №23 в направлении от остановочного пункта «Технологический колледж» в сторону улицы Ленинского комсомола проследуют через улицу Островского (без заезда к остановочным пунктам «Кардиологический диспансер» и «Дворец Молодежи»), далее по своим маршрутам.

Маршрутки (с 30 мая по 13 июня):

  • автобусы маршрутов №№33, 50, 70, 71, 90, 96, 99 в направлении от остановочного пункта «Технологический колледж» в сторону Полетаевского рынка поедут через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, далее по своим маршрутам;
  • автобусы маршрута №58 в направлении от остановочного пункта «Технологический колледж» в сторону улицы Ленинского комсомола будут двигаться через улицу Островского (без заезда к остановочным пунктам «Кардиологический диспансер» и «Дворец Молодежи»), далее — по своим маршрутам.

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