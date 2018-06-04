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15:01, 4 июня 2018 266
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Рязанский приборный завод рассказал о проводимой на предприятии оптимизации производства

Рязанский приборный завод рассказал о проводимой на предприятии оптимизации производства

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) рассказал о проводимой на предприятии оптимизации производства.

В ответе на запрос Рязанскому городскому сайту RZN.info говорится, что «за последние пять лет мероприятия по сокращению издержек производства путем оптимизации численности сотрудников в АО „ГРПЗ“ проводились постоянно и носили системно-плановый характер. Одновременно на протяжение последних трех лет на заводе стабильно увеличивалась производительность труда (в 2015 году — на 21,2%, в 2016 году — на 22,8%, в 2017 году — на 21,4%).

С 2015 года завод работал опережающими темпами, ежегодно демонстрируя значительный рост по основным показателям, в том числе по выручке и чистой прибыли». В этом году АО «ГРПЗ» также проводит мероприятия по оптимизации производства, о чем предприятие сообщало ранее. Связано это в том числе и с уменьшением объемов Гособоронзаказа.

«Данные мероприятия могут привести к незначительному уменьшению штата до конца года. Однако называть приблизительные цифры в условиях, когда ситуация носит прогностический характер, считаем некорректным», — говорится в ответе на запрос редакции.

По словам пресс-службы, при расторжении трудовых договоров строго соблюдаются требования законодательства. За ветеранами труда завода сохраняется ряд социальных льгот: медицинское обслуживание в поликлинике предприятия, предоставление материальной помощи на лечение в соответствии с условиями Коллективного договора.

«Руководство работает над заключением новых договоров и получением новых заказов в различных направлениях. АО „ГРПЗ“ и его филиал — Касимовский приборный завод — производит широкий спектр товаров гражданского назначения. Это медицинская техника и мебель, сварочное оборудование, электрозарядные станции, арматура для самонесущих изолированных проводов и так далее. Наряду с этим ведутся перспективные разработки иной гражданской продукции для внедрения в серийное производство», — заключили в пресс-службе.


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