Рязанский хирург выиграл стажировку в США за исследования по онкологии

Врач рязанской ОКБ Иван Игнатов выиграл стажировку в США за исследования по онкологии. Он участвовал в конкурсе Российской школы колоректальной хирургии,
Игнатов начал изучать рак прямой кишки еще на старших курсах университета. Он предложил подходы, которые помогут уменьшить количество осложнений и рецидивов.
«Есть группы пациентов высокого риска неудовлетворительных онкологических результатов после операции, — рассказал врач. — Исследование направлено на выявление таких пациентов и разработку мероприятий для улучшения результатов их лечения».
Большинство изученных Игнатовым операций провел его научный руководитель, главврач ОКБ Дмитрий Хубезов.
«Научная школа РязГМУ создала серьезную теоретическую базу для проведения исследования, — отметил Хубезов, а клиническая практика дала обширный материал, который и стал основой исследования. Уверен, что стажировка в США, которую пройдет Иван, поможет увидеть особенности работы зарубежных коллег и использовать их опыт в работе Областной клинической больницы».
Рязанец отправится на стажировку в Кливлендскую клинику штата Флориды.