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15:12, 4 июня 2018 148
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Рязанские следователи проверят детскую площадку, где поранила лицо девочка

Рязанские следователи проверят детскую площадку, где поранила лицо девочка

Рязанские следователи проверят детскую площадку в деревне Нагорное, где поранилась девочка. По результатам проверки они примут процессуальное решение.

В воскресенье, 3 июня, в одной из рыбновских групп появилась информация о девочке, поранившей лицо об ветки. По словам автора снимка, местные власти не огораживают площадку и не опиливают кусты.


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