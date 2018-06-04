Рязанские кандидаты праймериз оценили «ПолитСтартап»

Рязанские кандидаты предварительного голосования рассказали об участии в проекте «ПолитСтартап». Своим опытом они поделились на видеоконференцсвязи с генеральным советом партии в воскресенье, 3 июня.

В проекте поучаствовали 92 рязанца, в том числе 32 — кандидаты предварительного голосования на выборах в гордуму.

На связь с федеральным центром из Рязани вышли секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, региональный наставник и депутат облдумы Татьяна Панфилова, а также участники проекта «ПолитСтартап» в Рязанской области Артем Никитин, Ирина Чепелева и Юрий Кучаев.

По мнению Фомина, проект в Рязани удалось реализовать на достойном уровне, благодаря чему число молодых кандидатов для участия в праймериз возросло.

Региональные наставники провели семинары и на личном примере рассказали об умении найти общий язык с аудиторией, подготовиться к дебатам, разобраться в юридических тонкостях и многое другое.

«Силами регионального отделения мы провели двухдневный семинар-интенсив с десяти утра до восьми вечера, где обучали молодых коллег тому, что знаем сами», — рассказал Фомин.

Предприниматель Юрий Кучаев за короткий период обучения в проекте отметил, что полученные от региональных и федеральных наставников знания пригодятся ему не только в политической, но и в общественной жизни.

Татьяна Панфилова добавила, что по итогам праймериз готова и дальше сотрудничать с участниками проекта «ПолитСтартап», привлекать их к другим инициативам, акциям и тренингам.

По мнению федеральных наставников, проект «ПолитСтартап» соединил в себе «образовательный процесс и участие в политической «борьбе», а также привлек интерес молодого поколения.

В целом по стране в качестве кандидатов в нем поучаствовали человек из 24 субъектов России.