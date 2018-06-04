Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:03, 4 июня 2018 336

Рязанские кандидаты праймериз оценили «ПолитСтартап»

Рязанские кандидаты праймериз оценили «ПолитСтартап»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанские кандидаты предварительного голосования рассказали об участии в проекте «ПолитСтартап». Своим опытом они поделились на видеоконференцсвязи с генеральным советом партии в воскресенье, 3 июня.

В проекте поучаствовали 92 рязанца, в том числе 32 — кандидаты предварительного голосования на выборах в гордуму.

На связь с федеральным центром из Рязани вышли секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, региональный наставник и депутат облдумы Татьяна Панфилова, а также участники проекта «ПолитСтартап» в Рязанской области Артем Никитин, Ирина Чепелева и Юрий Кучаев.

По мнению Фомина, проект в Рязани удалось реализовать на достойном уровне, благодаря чему число молодых кандидатов для участия в праймериз возросло.

Региональные наставники провели семинары и на личном примере рассказали об умении найти общий язык с аудиторией, подготовиться к дебатам, разобраться в юридических тонкостях и многое другое.

«Силами регионального отделения мы провели двухдневный семинар-интенсив с десяти утра до восьми вечера, где обучали молодых коллег тому, что знаем сами», — рассказал Фомин.

Предприниматель Юрий Кучаев за короткий период обучения в проекте отметил, что полученные от региональных и федеральных наставников знания пригодятся ему не только в политической, но и в общественной жизни.

Татьяна Панфилова добавила, что по итогам праймериз готова и дальше сотрудничать с участниками проекта «ПолитСтартап», привлекать их к другим инициативам, акциям и тренингам.

По мнению федеральных наставников, проект «ПолитСтартап» соединил в себе «образовательный процесс и участие в политической «борьбе», а также привлек интерес молодого поколения.

В целом по стране в качестве кандидатов в нем поучаствовали человек из 24 субъектов России.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Народный кандидат»
9:03, 4 июня 2018
Рязанские кандидаты праймериз оценили «ПолитСтартап»
13:34, 3 июня 2018
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» доставили на участок инвалидов 1
11:23, 3 июня 2018
Аркадий Фомин проголосовал на участке в рязанской школе
10:38, 3 июня 2018
Участник праймериз Юлия Рокотянская проголосовала вместе со своей семьей
8:58, 3 июня 2018
В Рязани стартовал единый день голосования за участников праймериз 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Интернет для бизнеса в любой точке Рязанской области

Интернет для бизнеса в любой точке Рязанской области

Цифровизация всех сфер жизни стала главным трендом развития общества за последние несколько лет.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 37 171
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 27 807
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
14:13, 27 мая 2018 26 223
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 19 891
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 19 407
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 1
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум