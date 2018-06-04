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10:12, 4 июня 2018 1 696
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Рязаньстат назвал районы области с самым грязным воздухом

Рязаньстат назвал районы области с самым грязным воздухом

Рязаньстат назвал районы области с самым грязным воздухом. Данные за 2017 год опубликовали на сайте.

В список «лидеров» вошли Рязань, Пронский, Михайловский и Путятинский районы.

Там объем выбросов составил 27,8%, 28,4%, 19,6% и 10,4% соответственно от общего объема в регионе.

Отмечается, что в этих районах сосредоточены крупные предприятия и производства, масштабы деятельности которых воздействуют на окружающую среду.

Общий объем выбросов в воздух в Рязанской области за 2017 составил 96 011 тонн загрязняющих веществ.

Из них 43,4% пришлось на обрабатывающие предприятия, 31,4% - на производства электрической энергии, газа, пара и кондиционирования воздуха, 18,5% - на транспортировку и хранение.


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