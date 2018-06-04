Рязаньстат назвал районы области с самым грязным воздухом. Данные за 2017 год опубликовали на
В список «лидеров» вошли Рязань, Пронский, Михайловский и Путятинский районы.
Там объем выбросов составил 27,8%, 28,4%, 19,6% и 10,4% соответственно от общего объема в регионе.
Отмечается, что в этих районах сосредоточены крупные предприятия и производства, масштабы деятельности которых воздействуют на окружающую среду.
Общий объем выбросов в воздух в Рязанской области за 2017 составил 96 011 тонн загрязняющих веществ.
Из них 43,4% пришлось на обрабатывающие предприятия, 31,4% - на производства электрической энергии, газа, пара и кондиционирования воздуха, 18,5% - на транспортировку и хранение.