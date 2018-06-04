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22:53, 4 июня 2018 87
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Россельхознадзор ограничит ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор ограничит ввоз молока из Белоруссии

Фото: Pixabay.com

Россельхознадзор ограничит ввоз молока и некоторой молочной продукции из Белоруссии со вторника, 6 июня. На эти меры пошли «из-за многочисленных нарушений», передает «РИА Новости».

В ведомстве пояснили, что поставки возобновят после «урегулирования ситуации».

Ограничения коснутся молока, сухого молока, обычных и концентрированных сливок, сгущенки, молочной наливной сыворотки, а также сывороточного концентрата и молочного белка.

В Россельхознадзоре отметили, что запрет скажется в основном на фирмах, использующих белорусское сырье, или компаниях, которые расфасовывают молоко.


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