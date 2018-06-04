Россельхознадзор ограничит ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор ограничит ввоз молока и некоторой молочной продукции из Белоруссии со вторника, 6 июня. На эти меры пошли «из-за многочисленных нарушений», передает «
В ведомстве пояснили, что поставки возобновят после «урегулирования ситуации».
Ограничения коснутся молока, сухого молока, обычных и концентрированных сливок, сгущенки, молочной наливной сыворотки, а также сывороточного концентрата и молочного белка.
В Россельхознадзоре отметили, что запрет скажется в основном на фирмах, использующих белорусское сырье, или компаниях, которые расфасовывают молоко.