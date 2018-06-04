На железной дороге у «Рязани-1» «нашли» взрывчатку

В четверг, 31 мая, около «Рязани-1» прошло антитеррористическое учение. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ по Рязанской области.
По сценарию, около 13:00 в районе моста Павловки под рельсами нашли взрывное устройство. Во время учений отработали вопросы оповещения и эвакуации людей из опасной зоны, приостановления движения поездов. Силовики «разминировали» объект рельсы и «разыскали» преступников.
На территории станции «задержали» одного из террористов, который пытался заминировать стрелочный перевод железнодорожных путей. Других злоумышленников нашли в одном их многоквартирных домов города.
«Террористы» отказались от переговоров и потребовали отменить чемпионат мира по футболу на территории России.
Злоумышленников «нейтрализовали». В учениях участвовали рязанские силовики, следователи, сотрудники прокуратуры, правительства, мэрии, а также станции «Рязань-1».