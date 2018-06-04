На Куйбышевском шоссе открылся обновленный «Ауди Центр Рязань»

Официальный дилер бренда Audi в Рязани провел масштабную реконструкцию салона.
Как рассказали в центре, площадь помещения значительно увеличили. По качеству материалов его выполнили «с соблюдением всех требований немецкого бренда».
Шоу-рум теперь вмещает 12 автомобилей, там появилась уютная переговорная, зона прямой приемки, отдельная зона выдачи.
В ближайшее время в автосалоне закончат отделку комнаты для конфигурации. В ней гость сможет «собрать» свой автомобиль и увидеть, каким он будет, с помощью инновационной интерактивной панели.
Также в «Ауди Центре Рязань» расширили площадь ремонтной зоны и автомойки, закупили новое оборудование. Теперь одновременно там смогут принимать еще большее количество автомобилей.
«Премиальность бренда проявляется в каждой детали: от первой встречи в салоне до покупки автомобиля и его последующего обслуживания — все должно быть безупречно», — отметили представители «Ауди Центра Рязань».
Рязанцев ждут в салоне Audi по адресу: Куйбышевское шоссе, дом №40а.