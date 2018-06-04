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13:33, 4 июня 2018 284

На Куйбышевском шоссе открылся обновленный «Ауди Центр Рязань»

На Куйбышевском шоссе открылся обновленный «Ауди Центр Рязань»

Официальный дилер бренда Audi в Рязани провел масштабную реконструкцию салона.

Как рассказали в центре, площадь помещения значительно увеличили. По качеству материалов его выполнили «с соблюдением всех требований немецкого бренда».

Шоу-рум теперь вмещает 12 автомобилей, там появилась уютная переговорная, зона прямой приемки, отдельная зона выдачи.

В ближайшее время в автосалоне закончат отделку комнаты для конфигурации. В ней гость сможет «собрать» свой автомобиль и увидеть, каким он будет, с помощью инновационной интерактивной панели.

Также в «Ауди Центре Рязань» расширили площадь ремонтной зоны и автомойки, закупили новое оборудование. Теперь одновременно там смогут принимать еще большее количество автомобилей.

«Премиальность бренда проявляется в каждой детали: от первой встречи в салоне до покупки автомобиля и его последующего обслуживания — все должно быть безупречно», — отметили представители «Ауди Центра Рязань».

Рязанцев ждут в салоне Audi по адресу: Куйбышевское шоссе, дом №40а.


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