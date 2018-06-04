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18:31, 4 июня 2018 2 202
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Мэрия перенесла перекрытие улицы Ленина

Мэрия перенесла перекрытие улицы Ленина

Мэрия Рязани перенесла перекрытие улицы Ленина. Ранее сообщалось, что на главной улице города из-за капремонта на десять дней остановят движение.

Как отметили в администрации, улицу Ленина перекроют позже. О датах станет известно заранее.


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