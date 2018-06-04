Мэрия перенесла перекрытие улицы Ленина

Мэрия Рязани перенесла перекрытие улицы Ленина. Ранее сообщалось, что на главной улице города из-за капремонта на десять дней
Как отметили в администрации, улицу Ленина перекроют позже. О датах станет известно заранее.
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Мэрия Рязани перенесла перекрытие улицы Ленина. Ранее сообщалось, что на главной улице города из-за капремонта на десять дней
Как отметили в администрации, улицу Ленина перекроют позже. О датах станет известно заранее.
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