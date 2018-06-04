Медицинский центр «ДЭМА» объявил о новой акции «Лето без боли»

Медицинский центр лечения позвоночника и суставов « ДЭМА » объявил о новой акции «Лето без боли».

До 31 июля пациенты при назначении им травматологом или неврологом курса лечебных и реабилитационных занятий в зале ЛФК смогут посетить первое пробное получасовое занятие бесплатно.*

«Летнее время — период отпусков, активного отдыха, дачных участков. Как следствие, большая часть пациентов обращается по поводу боли в спине (дорсалгии). Своевременное установление причины болей в спине позволят провести эффективную терапию. Столкнувшись с болевыми ощущениями, не стоит откладывать визит к врачу», — отметили специалисты центра.

По их словам, боли в спине могут начаться из-за тяжелой физической нагрузки, перенапряжение мышц, неудобной позы во время работы или травмы. Причинами также могут быть патологии позвоночника, так называемые вертебрагенные заболевания: остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков, деформирующий спондилез, спондилоартроз.

Медицинский центр «ДЭМА» открылся в начале года в МФК «Рязанский» (бывший «Полсинаут»). В нем рязанцы могут решить неврологические, ревматологические, травматологические и ортопедические проблемы, наиболее распространенными из которых являются: заболевания опорно-двигательного аппарата, остеохондроз, межпозвоночная грыжа, спондилез, артроз, артрит и нарушение осанки.

В центре ведут прием врачи спортивной медицины, невролог-рефлексотерапевт, физиотерапевт, травматолог-ортопед, мануальный терапевт. Специалисты центра индивидуально оценивают клиническое состояние каждого пациента, его привычки, образ жизни, функциональные резервы его организма, факторы риска реабилитационных мероприятий. И только потом формируется комплексная индивидуальная программа реабилитации, которая включает: лечебную физкультуру (гимнастику и кинезитерапию), массаж, мануальную терапию, физиотерапию и рекомендации по здоровому образу жизни.

Более подробную информацию о диагностическом приеме и занятиях можно уточнить у администраторов центра по телефону +7 (4912) 55-03-02 и на сайте . Количество мест в группах ЛФК ограниченно.

* Акция действует при полной оплате, в день бесплатного занятия, курса групповых занятий с инструктором ЛФК на реабилитационных тренажерах, включая кардиотренажеры (12 занятий до 1,5 месяцев). Абонемент начинает действовать со следующего занятия или не позднее, чем через семь дней.