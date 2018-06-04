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16:34, 4 июня 2018 232

Компания «Еламед» организовала День защиты детей

Компания «Еламед» организовала День защиты детей

Первого июня компания «Еламед» выступила партнером и организатором Дня Защиты детей в Елатьме.

На празднике детей ждала интерактивная игровая площадка. Для них приготовили мастер-классы, воздушные шары, горки, батуты, мультфильмы, игры и сладости.

Ребята активно включались в танцевальные флешмобы, пробовали свои силы в аэродизайне, участвовали в спортивных соревнованиях и музыкальных играх.

Участники конкурсов получили призы и подарки.

«В этот день компания „Еламед“ не только подарила маленьким елатомцам и их родителям радость от общения, но и напомнила взрослым о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом, а в будущем стали достойными гражданами своей страны», — рассказали в компании.


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