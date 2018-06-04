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9:43, 4 июня 2018 1 017
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Количество кандидатов на участие в праймериз увеличилось вдвое — Фомин

Количество кандидатов на участие в праймериз увеличилось вдвое — Фомин

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Количество кандидатов на участие в праймериз в Рязани увеличилось вдвое по сравнению с прошлым периодом. Об этом журналистам рассказал лидер регионального штаба партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, подводя итоги на брифинге в воскресенье, 3 июня.

В 2018 году в региональный оргкомитет заявки подали 227 человек. Из общего числа кандидатов в праймериз поучаствовали 201 человек, в том числе 81 представитель молодого поколения, участники проекта «ПолитСтартап».

«Я считаю, что работа по популяризации предварительного голосования через открытость и конкурентность дала свои результаты», — отметил Фомин. По его словам, итоги голосования подведут в течение трех дней. «Это достаточно трудоемкий процесс. В настоящий момент обрабатываются все бюллетени. Но оргкомитет создал все условия для того, чтобы предварительные результаты уже сейчас наши кандидаты могли получить через своих наблюдателей или непосредственно на счетных участках», — добавил депутат.

Напомним, в 20:00 в воскресенье, 3 июня, все участки закрылись, и начался подсчет голосов.


© RZN.info

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