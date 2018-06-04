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20:45, 4 июня 2018 349
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Карабасов подписал соглашение с главой Пензы

Карабасов подписал соглашение с главой Пензы

В понедельник, 4 июня, Сергей Карабасов встретился с делегацией из Пензы. Исполняющий обязанности главы администрации Рязани обсудил с гостями сотрудничество в социальной сфере, сообщил сайт мэрии.

«Этот визит для нас — еще один шаг к более тесному и продуктивному сотрудничеству и, конечно, к дружбе между нашими городами, — отметил Карабасов, — ранее, в рамках встреч мы обсуждали вопросы взаимодействия и реализации проектов в социальной сфере — это, в первую очередь, образование, культура и спорт. Мы переняли друг у друга опыт успешных практик и теперь работаем с ними».

Карабасов и глава Пензы Виктор Кувайцев подписали соглашение, которое позволит им решать вопросы взаимодействия городов, развития образования, культуры и спорта.

Гости побывали в музее путешественников и кремле, поучаствовали в открытии бюста исследователя Русской Америки Лаврентия Загоскина.


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