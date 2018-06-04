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8:34, 4 июня 2018 752
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Где проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 4 июня

Где проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 4 июня

Утром в понедельник, 4 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных пробок». Наиболее длинный затор — на Северной окружной в сторону города. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от улицы Бирюзова до 2-го Борковского карьера, скорость движения автомобилей не превышает 10 километров в час.

Пробка на Московском шоссе на этот раз образовалась около «Барса». Скорость потока от «Премьера» до «Барса на Московском» не превышает семи километров в час.

Из-за ДТП движение затруднено на Солотчинском шоссе. Авария произошла на полосе в сторону города.

В понедельник, 4 июня, перекрыли движение на участке дороги по улице Черновицкой. Из-за этого изменились маршруты общественного транспорта.

Крупный затор образовался на Южной окружной. Причиной пробки стали дорожные работы. Скорость потока там не превышает трех километров в час.

Также пробка образовалась на улице Каширина: движение затруднено с Первомайского проспекта до Северной окружной.


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