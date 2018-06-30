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12:34, 30 июня 2018 205
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«Живи ярко». В пятницу на Почтовой рязанцам представили ретро-машины и мотоциклы

«Живи ярко». В пятницу на Почтовой рязанцам представили ретро-машины и мотоциклы

В пятницу, 29 июня, на Почтовой прошёл молодежный фестиваль «Живи ярко». Для горожан выступили группы Андуин, Flite, Ghetto Jazz, ДХ и Sellout.

На «молодежную сцену» рядом с памятником Ленину, вышли творческий коллектив Рязанского Дворца молодежи, Ихтиандр Кадиров, цыганский ансамбль «Гиля Ромэн».

На улицу приехали байкеры из мотоклуба «35 миль». Рязанцы могли пообщаться с мотоциклистами и рассмотреть их средства передвижения. Также на Почтовой в один ряд выстроились «Волга», «москвич» и «копейка», Рязанцы могли получить консультацию татуровщиков и подстричься. Для собравшихся выступили актеры уличного театра «Манекен».

Увидеть интересные рисунки можно было на выставке работ молодых художников. Уличные фотографы из объединения «Tiot» представили выставку снимков, снятых на пленку.

Рязанцам также представили лавку комиксов, желающие могли попрыгать на батуте и сделать селфи с Забивакой.


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