В Песочне загорелся дом. Видео

В субботу, 30 июня, на улице Старое село загорелся дом. Видео опубликовали в группе «
Судя по ролику, на месте работают пожарные. По словам очевидцев, возгорание произошло в доме №35.
Комментария от регионального ГУ МЧС пока нет.
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В субботу, 30 июня, на улице Старое село загорелся дом. Видео опубликовали в группе «
Судя по ролику, на месте работают пожарные. По словам очевидцев, возгорание произошло в доме №35.
Комментария от регионального ГУ МЧС пока нет.
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