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18:19, 30 июня 2018 846
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В Песочне загорелся дом. Видео

В Песочне загорелся дом. Видео

В субботу, 30 июня, на улице Старое село загорелся дом. Видео опубликовали в группе «Типичная Рязань».

Судя по ролику, на месте работают пожарные. По словам очевидцев, возгорание произошло в доме №35.

Комментария от регионального ГУ МЧС пока нет.


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