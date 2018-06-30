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20:07, 30 июня 2018 894
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Сотрудника пермского «Водоканала» уволили из-за «платы за дождь»

Сотрудника пермского «Водоканала» уволили из-за «платы за дождь»

Фото: Pixabay.com

Руководство «Водоканала» пермского Кунгура уволило сотрудника, который распространил неверную информацию о плате за стоки дождевой воды, передает РИА «Новости».

В мае в квитанциях по оплате услуг ЖКХ у жителей Кунгура появилась строка «ОДН за сточные воды». Дополнительная услуга обошлась каждому потребителю в семь рублей.

Начальник отдела по работе с населением «Водоканала» в пятницу, 29 июня, пояснила, что речь идет о «дождевой воде, стекающей через люки в канализационные коллекторы».

«Сотрудник, распространивший эту информацию, был некомпетентен, и сегодня он уволен. Кроме того, 3 июля представители „Водоканала“ и администрации города проведут с жителями собрание, в котором разъяснят все пункты квитанции за коммунальные услуги, чтобы больше не было такого нелепого скандала», — рассказал зампредседателя регионального правительства Андрей Красников.

В Пермском крае плата за общедомовые нужды по водоотведению производится на основании приказа региональной службы по тарифам. Он утверждает расчет объема сточных вод, попадающих в канализационную систему. Жители платят за услугу в течение года.


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