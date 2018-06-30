Появились фото пожара в центре Рязани

В соцсетях опубликовали фотографии пожара на улице Некрасова. Утром в субботу, 30 июня, горел нежилой дом.
На место
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, никто не пострадал.
Фото
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В соцсетях опубликовали фотографии пожара на улице Некрасова. Утром в субботу, 30 июня, горел нежилой дом.
На место
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, никто не пострадал.
Фото
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