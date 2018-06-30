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20:30, 30 июня 2018 336
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Последствия пожара рядом с «Пятерочкой» в Дашках Военных сняли на видео

Последствия пожара рядом с «Пятерочкой» в Дашках Военных сняли на видео

Последствия пожара рядом с «Пятерочкой» в Дашках Военных сняли на видео. Ролик опубликовали в группе «Типичная Рязань».

Торговая палатка на улице Мехзавод загорелась в субботу, 30 июня, в 8:06. В региональном ГУ МЧС рассказали, что на место выезжали пять расчетов.

Никто не пострадал.

Фото и видео Юрия Таранца


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