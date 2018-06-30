Последствия пожара рядом с «Пятерочкой» в Дашках Военных сняли на видео. Ролик опубликовали в группе «
Торговая палатка на улице Мехзавод
Никто не пострадал.
Фото и видео
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Последствия пожара рядом с «Пятерочкой» в Дашках Военных сняли на видео. Ролик опубликовали в группе «
Торговая палатка на улице Мехзавод
Никто не пострадал.
Фото и видео
© RZN.info
|
← предыдущая новостьПутин утвердил национальный план борьбы с коррупцией
|
cледующая новость →Сотрудника пермского «Водоканала» уволили из-за «платы за дождь»
На Российском рынке недвижимости ожидаются изменения в законодательной базе. Как это повлияет на деятельность застройщиков? Как отразится на покупателе? И сколько теперь будет стоит квадратный метр? И как повлияет на ранее начатое строительство?