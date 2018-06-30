Куда сходить в субботу вечером? Афиша от RZN.info

В эту субботу рязанцев ждет много интересных мероприятий.
В городском парке на улице Ленина
В клубе Deep 30 июня
В клубе Svoboda
В Рязанском кремле открылась выставка «
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В эту субботу рязанцев ждет много интересных мероприятий.
В городском парке на улице Ленина
В клубе Deep 30 июня
В клубе Svoboda
В Рязанском кремле открылась выставка «
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Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.