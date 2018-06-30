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13:49, 30 июня 2018 257
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Куда сходить в субботу вечером? Афиша от RZN.info

Куда сходить в субботу вечером? Афиша от RZN.info

В эту субботу рязанцев ждет много интересных мероприятий.

В городском парке на улице Ленина пройдет концерт «Новый андеграунд» ко Дню молодежи в рамках проекта «Арт-субботник». Кроме концерта на территории парка будет представлена фотовыставка «TiOT» независимого объединения уличных фотографов. Начало — в 18:00.

В клубе Deep 30 июня состоится сольный концерт Ольги Бузовой. Начало — в 20:00.

В клубе Svoboda отметят 30-летие группы «Агаты Кристи» концертом с кавер-версиями хитов легендарной группы. Мероприятие начнется в 19:00.

В Рязанском кремле открылась выставка «Обаяние старого альбома», на которой представлены альбомы и книги XIX—XX вв.еков. Время работы — с 10 до 18 часов.


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Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.

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