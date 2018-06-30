Карабасов вручил рязанским выпускникам медали. Фото

И.о. главы мэрии Сергей Карабасов посетил выпускной в школе №14. Об этом сообщил
Выпускные в рязанских школах прошли с 27 по 29 июня. На мероприятии в школе №14 Карабасов вручил одиннадцатиклассникам медали за особые успехи в учении.
«Образование, полученное вами, станет пропуском в интересную и насыщенную событиями жизнь. Вам предстоит принять ответственное решение в выборе дальнейшего пути. И я уверен, что этот выбор будет для каждого из вас правильным и даст возможности для самореализации», — подчеркнул он, обращаясь к выпускникам.
Карабасов также поблагодарил учителей.
«Вы вложили в этих ребят свою душу, дали им знания — прочную основу для дальнейшей жизни. Уверен, что наши выпускники сохранят в сердце чувство искренней признательности вам», — сказал он.
В этом году из школы выпустились 2 209 одиннадцатиклассников. Среди выпускников школ города четверо получили звания лауреата премии президента России по поддержке талантливой молодежи. 42 — стали лауреатами премии губернатора Рязанской области, а 129 учеников получили знак губернатора «За особые успехи в учении».
Более 100 выпускников школы — победители и призеры регионального этапа, четверо — призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.
Также более 100 одиннадцатиклассников стали призерами спортивных состязаний и творческих конкурсов. 234 человека получили медаль за особые успехи в учении.