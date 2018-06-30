В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В субботу, 30 июня, в Рязанской области ожидаются грозы и град. Метеопредупреждение выпустила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Также возможен сильный ветер до 15-20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду.
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В субботу, 30 июня, в Рязанской области ожидаются грозы и град. Метеопредупреждение выпустила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Также возможен сильный ветер до 15-20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду.
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