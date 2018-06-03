В рязанском поселке Ильич загорелся многоквартирный дом

В воскресенье, 3 июня, в поселке Ильич Михайловского района загорелся многоквартирный дом. Об этом
Сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире поступил в 11:02. На место выезжали три расчета.
Огонь повредил комнату.
Никто не пострадал.
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В воскресенье, 3 июня, в поселке Ильич Михайловского района загорелся многоквартирный дом. Об этом
Сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире поступил в 11:02. На место выезжали три расчета.
Огонь повредил комнату.
Никто не пострадал.
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