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9:20, 3 июня 2018 1 098
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В ночь на понедельник на окраине Рязани отключат свет

В ночь на понедельник на окраине Рязани отключат свет

В ночь на понедельник, 4 июня, на улице Роща в Рязани отключат свет. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Электричество отключат с 2:00 до 7:00. Как отметили в мэрии, света не будет из-за ремонта на трассе М-5.


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