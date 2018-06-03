В ночь на понедельник на окраине Рязани отключат свет

В ночь на понедельник, 4 июня, на улице Роща в Рязани отключат свет. Об этом сообщил
Электричество отключат с 2:00 до 7:00. Как отметили в мэрии, света не будет из-за ремонта на трассе М-5.
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В ночь на понедельник, 4 июня, на улице Роща в Рязани отключат свет. Об этом сообщил
Электричество отключат с 2:00 до 7:00. Как отметили в мэрии, света не будет из-за ремонта на трассе М-5.
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