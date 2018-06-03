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21:40, 3 июня 2018 128
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В Ленобласти загорелись четыре гектара музея-заповедника «Монрепо»

В Ленобласти загорелись четыре гектара музея-заповедника «Монрепо»

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 3 июня, в Ленинградской области загорелись четыре гектара лесопарковой зоны музея-заповедника «Монрепо», передает «РИА Новости».

С огнем борется пожарный поезд.

В МЧС отметили, что возгорание не угрожает населенным пункткам.


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