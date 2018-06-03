В ближайшие часы в Рязанскую область придет ливень. Метеопредупреждение
Местами ожидается гроза, ветер усилится до 12-17 метров в секунду. В отдельных районах возможен град.
Непогода сохранится до конца воскресенья.
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Фото: Pixabay.com
В ближайшие часы в Рязанскую область придет ливень. Метеопредупреждение
Местами ожидается гроза, ветер усилится до 12-17 метров в секунду. В отдельных районах возможен град.
Непогода сохранится до конца воскресенья.
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