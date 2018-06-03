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15:07, 3 июня 2018 608
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В ближайшие часы в Рязанскую область придет ливень

В ближайшие часы в Рязанскую область придет ливень

Фото: Pixabay.com

В ближайшие часы в Рязанскую область придет ливень. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Местами ожидается гроза, ветер усилится до 12-17 метров в секунду. В отдельных районах возможен град.

Непогода сохранится до конца воскресенья.


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