В Берлинском кафедральном соборе открыли стрельбу

В Берлинском кафедральном соборе устроили стрельбу, передает « РИА Новости ».

Правоохранители рассказали, что огонь открыл полицейский: он ранил в ногу дебошира.

Случившееся не рассматривают как попытку теракта.

#BREAKING Armed police have cordoned off Berlin Cathedral after an officer reportedly shot a man at the building (BBC) pic.twitter.com/oQbRWhxO4d