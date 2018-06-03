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10:38, 3 июня 2018 661

Участник праймериз Юлия Рокотянская проголосовала вместе со своей семьей

Участник праймериз Юлия Рокотянская проголосовала вместе со своей семьей

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В воскресенье, 3 июня, в единый день голосования партии «Единая Россия» одной из первых в Рязани проголосовала участник праймериз на выборы в городскую думу Юлия Рокотянская.

На участок она пришла вместе с сыном и родителями.

После голосования Рокотянская пообщалась с журналистами. Она отметила, что всем участникам предварительного голосования партия «Единая Россия» организовала обучение, возможность публично выступить и пообщаться с людьми.

«Молодые кандидаты — участники „Политстартапа“ высказывали новые, интересные идеи, а опытные депутаты, которые уже выстроили свою работу, рассказывали, что ее предстоит сделать, — рассказала участница праймериз. — Все оппоненты — это опытные и достойные люди. Со всеми мы успели пообщаться и какие-то моменты я готова решать, работая в команде».

По ее словам, праймериз прошел объективно и открыто.

«Я участвовала на всех четырех дебатах, все предложения, которые там прозвучали имеют место быть, они очень интересные», — поделилась Рокотянская.

Она рассказала, что баллотироваться в родном районе, где прожила с семьей более 30 лет очень мотивирует.

«Мне предстоит работать для своих одноклассников, знакомых, учителей. Я провела несколько встреч с жителями и несколько проблем уже удалось решить», — подчеркнула собеседница.

В частности, ей удалось привести в порядок межквартальные дороги в Мервине, благоустроить детские площадки и расчистить путь к роднику по просьбам жителей.

Как будущий депутат Рокотянская намерена помочь ТСЖ с заявками на благоустройство дворов и заняться проблемой энегросервисного контракта на замену фонарей в Рязани.

«Все мои предложения из личного опыта и местных жителей, своих сторонников необходимо мобилизовать реально работой», — заключила она.

Напомним, в воскресенье, 3 июня, в Рязани стартовал единый день голосования партии «Единая Россия» на выборы в гордуму. В праймериз участвует 201 кандидат, в итоге конкурс составляет 5 человек на место. В Рязани работает 47 участков, которые закроются в 20 часов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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