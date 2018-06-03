Тело пропавшей в Кемеровской области семилетней девочки нашли в старом холодильнике

В Кемеровской области нашли тело семилетней девочки, пропавшей 29 мая. Об этом сообщила
В воскресенье, 3 июня, тело девочки нашли в старом холодильнике, который стоял на улице. Признаков насильственной смерти на теле ребенка нет.
По предварительной версии, девочка залезла в холодильник во время игры и не смогла открыть дверь. Следователи устанавливают причины произошедшего.
Ребенок пропал 29 мая 2018 года. Девочка ушла на прогулку и не вернулась домой.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).