Рязанцы рассказали об участии в праймериз «Единой России». В Единый день голосования партии, 3 июня, в облцентре до 20:00 будут работать 47 участков счетных комиссий.

На участке в гимназии №5 проголосовал кандидат по избирательному округу №1, действующий депутат гордумы Роман Худяков.

«Очень радует, что большое количество жителей остались неравнодушными, — отметил он. — В округе сделано немало».

Худяков рассказал о благотворительном фонде «Старшее поколение», поддержкой которого постоянно пользуются 2,5 тысячи человек. Так, например, для пожилых горожан вечерами по средам в ЦПКиО играет оркестр.

«Большой популярность пользуется программа повышения компьютерной грамотности для старшего поколения. Оказывается консультативная помощь по участию в программе капитального ремонта домов для тех людей, которые не ориентируются в этом процессе, — уточнил Худяков. — Теперь мы хотели бы увидеть, понять, правильно ли мы работаем? Думаю, предварительное голосование покажет, в верном ли направлении мы движемся».

Директор школы №44 Ольга Соболева пояснила, что пошла на праймериз из-за желания улучшить качество жизни в своем округе.

«Моя профессиональная деятельность предполагает работу не только с детьми, но и с семьями, родителями учеников, бабушками и дедушками. Как директор школы получаю огромное количество обращений, а потому в курсе всех проблем, которые есть в нашем округе и в городе в целом, — отметила она. — Жители жалуются на плохие дороги, некачественную работу управляющих компаний, неблагоустроенные дворы. Моя энергия направлена на то, чтобы помочь рязанцам сделать жизнь комфортней. Так, в рамках праймериз нам уже удалось решить вопрос горожан, которые жаловались на протекающую крышу дома».

Участник предварительного голосования, председатель профкома студентов РГРТУ Андрей Цветков также уже начал работать над обращениями горожан.

«Праймериз — это хороший инструмент, который дает возможность новым людям на абсолютно честной и здравой основе поучаствовать в выборном процессе», — заявил он.

По словам Цветкова, участие в предварительном голосовании не вызывает сложностей у тех, кто занимается общественной или управленческой работой.