Рязанцам предложили проголосовать за новый вид фонтана у бывшего «Планетария»

Участники предварительного голосования «Единой России» в Рязанскую гордуму по избирательному округу № 11 Алексей Никонов и Юлия Рокотянская и по избирательному округу № 12 Ольга Донцова и Сергей Фомин выступили с инициативой проекта «Народный фонтан. Перезагрузка». Об этом сообщила пресс-служба партии.
Рязанцы могут проголосовать за новый вид фонтана у памятника Георгию Победоносцу. Инициаторы предложили два варианта: отремонтировать существующий статический фонтан или сделать его пешеходным.
Проголосовать можно до 20:00 в школах № 47, 28, 60 и 55. Результаты станут известны на следующей неделе.
Реконструкцию фонтана на Московском шоссе по итогам народного голосования планируют провести в течение июня — августа текущего года.
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» 3 июня организовали флешмоб в поддержку общественного обсуждения.
Напомним, на реконструкцию фонтана