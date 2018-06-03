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11:35, 3 июня 2018 985

Рязанцам предложили проголосовать за новый вид фонтана у бывшего «Планетария»

Рязанцам предложили проголосовать за новый вид фонтана у бывшего «Планетария»

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Участники предварительного голосования «Единой России» в Рязанскую гордуму по избирательному округу № 11 Алексей Никонов и Юлия Рокотянская и по избирательному округу № 12 Ольга Донцова и Сергей Фомин выступили с инициативой проекта «Народный фонтан. Перезагрузка». Об этом сообщила пресс-служба партии.

Рязанцы могут проголосовать за новый вид фонтана у памятника Георгию Победоносцу. Инициаторы предложили два варианта: отремонтировать существующий статический фонтан или сделать его пешеходным.

Проголосовать можно до 20:00 в школах № 47, 28, 60 и 55. Результаты станут известны на следующей неделе.

Реконструкцию фонтана на Московском шоссе по итогам народного голосования планируют провести в течение июня — августа текущего года.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» 3 июня организовали флешмоб в поддержку общественного обсуждения.

Напомним, на реконструкцию фонтана потратят 15 миллионов рублей.


© RZN.info

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