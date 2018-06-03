Росстат назвал самую низкооплачиваемую работу в стране

По данным за март 2018 года самая низкая зарплата в стране была у работающих на производстве одежды. Об этом передает
В среднем зарплата таких сотрудников составила 18 679 рублей. Годом ранее их доход был выше на 4% — 19 490 рублей.
В марте этого года зарплата сотрудников на производстве кожи и изделий из нее составила 21 566 рублей, мебели — 21 935 рублей.
Отметим, что с 1 мая вступил в силу закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России сравнялся с прожиточным минимумом, составив 11 163 рубля.