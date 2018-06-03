Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:33, 3 июня 2018 232
 0    0

Росстат назвал самую низкооплачиваемую работу в стране

Росстат назвал самую низкооплачиваемую работу в стране

По данным за март 2018 года самая низкая зарплата в стране была у работающих на производстве одежды. Об этом передает RT.

В среднем зарплата таких сотрудников составила 18 679 рублей. Годом ранее их доход был выше на 4% — 19 490 рублей.

В марте этого года зарплата сотрудников на производстве кожи и изделий из нее составила 21 566 рублей, мебели — 21 935 рублей.

Отметим, что с 1 мая вступил в силу закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России сравнялся с прожиточным минимумом, составив 11 163 рубля.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
8:33, 3 июня 2018
Росстат назвал самую низкооплачиваемую работу в стране
20:03, 2 июня 2018
Во второй половине мая цены на автомобили изменились у 18 марок
18:45, 2 июня 2018
С шестого июня Россия возобновит импорт картофеля из ряда регионов Египта
16:32, 2 июня 2018
Роскомнадзор оштрафовал «Билайн» и «Мегафон» за незаконные вышки в Рязанской области
15:42, 2 июня 2018
Правительство договорилось с нефтяниками зафиксировать цены на бензин
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов

Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов 1

Каждую субботу в 10:20 туристов ждет гид на железнодорожном вокзале «Рязань-1».

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 36 834
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 27 629
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
14:13, 27 мая 2018 26 027
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 19 780
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 19 265
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 1
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум