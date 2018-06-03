Политолог оценил праймериз «Единой России» в Рязани

Политконсультант, член Общественной палаты Рязанской области Александр Семенов прокомментировал праймериз «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму. Он отметил, что в этом году зарегистрировались 227 кандидатов, но в предварительном голосовании поучаствовал 201 кандидат.
«Для сравнения в 2013 году в предварительном голосовании приняло участие 129 кандидатов. Такая активность привела к высокому уровню внутрипартийной конкуренции, — пояснил Семенов. — В среднем в избирательных округах конкурировали по пять кандидатов, но были и округа — „рекордсмены“: в избирательном округе 18 состязалось 20 кандидатов, в избирательных округах 4, 14 — по 16 кандидатов».
Политконсультант указал на разнообразие в составе участников по социально-демографическому и профессиональному признакам: в праймериз участвовали представители бюджетной сферы, ЖКХ, малого, среднего и крупного бизнеса, рабочие и другие.
«Высокий уровень конкуренции привел к тому, что кандидаты крайне активно участвовали в дебатах, проводили встречи с избирателями в округах, агитировали в социальных сетях. Можно сказать, что были использованы фактически все средства агитации», — заключил специалист.
По его словам, день предварительного голосования прошел «спокойно, в рабочем режиме».
«Крайне интересен опыт реализации электронного голосования, конечно, он требует сейчас изучения, но сам факт, что „Единая Россия“ начинает активно использовать новые технологии в предварительном голосовании, примечателен», — подчеркнул он.
Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»