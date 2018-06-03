В рыбновской деревне Нагорное на детской площадке девочка поранила лицо об ветки. Об этом сообщила подписчица группы «
Автор снимка пожаловалась, что площадку не огораживают сеткой из-за того, что об нее могут оцарапаться дети.
«Ветки запретили опиливать, то есть на этой девочке происшествия не закончатся… Ребенок порвал глаз и щеку о ветки! Куда смотрит Батуринское сельское поселение?! — возмутилась она. — Почему нельзя огородить ее, почему запрещено? Поставить-поставили, а о безопасности ни одна … не позаботилась… Страшно детей оставлять там теперь!».
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