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10:14, 3 июня 2018 563
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На следующей неделе в Рязанской области ожидаются дожди

На следующей неделе в Рязанской области ожидаются дожди

С 4 по 9 июня в Рязанской области ожидается дождливая погода. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В понедельник, 4 июня, синоптики пообещали до +25 градусов и солнечную погоду. В ночь на понедельник и вторник возможны дожди, температура не превысит +14 градусов.

Во вторник, 5 июня, похолодает до +19, в среду — до +15 градусов. Ночью в эти дни температура не поднимется выше +6 градусов.

В четверг и пятницу синоптики пообещали до +16 градусов, в субботу +17 градусов. По ночам ожидается до +7, +8 градусов.

Всю неделю в регионе возможны дожди.


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