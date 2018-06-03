На следующей неделе в Рязанской области ожидаются дожди

С 4 по 9 июня в Рязанской области ожидается дождливая погода. Об этом сообщил
В понедельник, 4 июня, синоптики пообещали до +25 градусов и солнечную погоду. В ночь на понедельник и вторник возможны дожди, температура не превысит +14 градусов.
Во вторник, 5 июня, похолодает до +19, в среду — до +15 градусов. Ночью в эти дни температура не поднимется выше +6 градусов.
В четверг и пятницу синоптики пообещали до +16 градусов, в субботу +17 градусов. По ночам ожидается до +7, +8 градусов.
Всю неделю в регионе возможны дожди.