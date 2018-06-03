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13:16, 3 июня 2018 327
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На семи рязанских улицах отключат горячую воду. Адреса

На семи рязанских улицах отключат горячую воду. Адреса

В Рязани горячую воду отключат еще на семи улицах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет с 3 до 15 июня по адресам:

  • улица 3-й Михайловский проезд, дома №№ 2, 4;
  • улица Заводской проезд, дом №6а;
  • улица Михайловское шоссе, дома №№80 корпус 1, 80 корпус 2, 80 корпус 3, 82 корпус 1, 69 корпус 1, 69 корпус 2, 69 корпус 3, 73 корпус 1, 73 корпус 2.

С 4 по 15 июня горячую воду отключат по адресам:

  • улица Гайдара, дома №№1, 11, 13, 3, 7, 9;
  • улица Затинная, дома №№30, 30 корпус 1, 34 (детский сад №119);
  • улица Курортный проезд, дом №10;
  • ​улица Новоселов, дома №№48 корпус 2, 48 корпус 1, 48 корпус 3.

С утвержденным графиком плановых отключений можно познакомиться здесь.


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