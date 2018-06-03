Митрополит Марк встретился с отказавшимися от аборта рязанками

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк встретился с женщинами, отказавшимися от аборта. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Встреча прошла в Иоанно-Кронштадтском храме в День защиты детей.

На праздник пришли также мамы с детьми, многодетные священники и главный врач городской клинической больницы №8 Александр Миров.

«Мы сегодня собрались здесь, чтобы поблагодарить, сказать спасибо тем женщинам, которые спасли себя, избежали этой страшной ошибки, и позволили появиться новой жизни», — обратился к собравшимся Марк.

Для гостей приготовили угощение, вокальные номера в исполнении квинтета клириков Рязанской епархии.

Многодетные батюшки рассказали о жизни их семей и выразили слова поддержки женщинам, сохранившим жизнь своим детям.

Мамы, присутствующие на празднике, высказались о том, что с рождением ребенка взгляды на жизнь меняются.

«Когда ты берешь своего ребенка на руки, понимаешь — все можно преодолеть», — поделилась мать пятерых детей Юлия Ефименко.

Как отметил главврач горбольницы №8, медучреждение и Рязанская епархия активно сотрудничают в поддержке материнства и детства.

«Важна и духовная, и материальная поддержка», — подчеркнул он. «Ты воздействуешь на мнение человека, помогаешь принять правильное решение, но ты же не должен бросать его и дальше! Ты должен как-то поддержать его и по жизни. И этот праздник — торжество этой работы. Задумал встречу владыка, и мы очень благодарны ему за нее», — добавил он.

В завершение праздника все гости получили подарки