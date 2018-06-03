Депутат Госдумы похвалил активность рязанцев на праймериз «Единой России»

В воскресенье, 3 июня, Рязань посетил руководитель межрегионального координационного совета (МКС) партии «Единая Россия» по ЦФО, депутат Госдумы Виктор Дзюба. Он познакомился с работой нескольких избирательных участков, на которых проходит открытое предварительное голосование партии «Единая Россия» на выборы в гордуму.

Депутат посетил рязанский городской Дворец детского творчества, школы № 34 и № 47. «Явка избирателей в Рязани, пожалуй, одна из лучших. Объезжая уже третий участок, я везде вижу очереди, — отметил Дзюба. — Процедура предварительного голосования — внутрипартийная, но видно, что людям интересен праймериз. Уверен, что это результат слаженной работы регионального отделения партии. Мне нравится активность рязанцев. Задача праймериз как раз заключается в том, чтобы привлечь как можно больше неравнодушных людей».

Дзюба также встретился с молодыми кандидатами в рамках проекта «ПолитСтартап» и отметил, что среди участников голосования немало достойных людей. «Мне очень нравится, что те, кто принимает участие от „Единой России“, — это люди дела, связанные с производством, бизнесом, социальной сферой», — добавил Дзюба. По мнению депутата, праймериз — это возможность проявить себя в том числе тем, кто не состоит в партии.

На участке № 921 в школе № 47 Дзюба посмотрел на голосование за проект «Народный фонтан. Перезагрузка», одним из инициаторов которого стала директор школы, участник предварительного голосования Ольга Донцова.

Напомним, рязанцы могут проголосовать за новый вид фонтана у памятника Георгию Победоносцу. Инициаторы предложили два варианта: отремонтировать существующий статический фонтан или сделать его пешеходным. Проголосовать можно до 20:00 в школах № 47, 28, 60 и 55. Результаты станут известны на следующей неделе.

В завершении визита депутат пожелал рязанцам удачи, здоровья и процветания городу и области.