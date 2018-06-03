Бывшего футболиста «Арсенала» обокрали грузчики московского аэропорта

Бывшего футболиста «Арсенала» и сборной Нигерии Нванкво Каану обокрали грузчики аэропорта «Шереметьево». У мужчины пропали 11 тысяч долларов, передает «
Гражданин Великобритании прилетел из Лондона в Москву, а потом из «Шереметьева» — в Калининград. Багаж мужчина получил в аэропорту «Храброво», а пропажу денег заметил только в гостинице.
Оперативники выяснили, что к краже денег причастны два грузчика аэропорта «Шереметьево» 1988 и 1982 годов рождения. На них завели уголовные дела.
Деньги скоро вернут владельцу.