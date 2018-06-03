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19:29, 3 июня 2018 266
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Бывшего футболиста «Арсенала» обокрали грузчики московского аэропорта

Бывшего футболиста «Арсенала» обокрали грузчики московского аэропорта

Фото: Pixabay.com

Бывшего футболиста «Арсенала» и сборной Нигерии Нванкво Каану обокрали грузчики аэропорта «Шереметьево». У мужчины пропали 11 тысяч долларов, передает «РИА Новости».

Гражданин Великобритании прилетел из Лондона в Москву, а потом из «Шереметьева» — в Калининград. Багаж мужчина получил в аэропорту «Храброво», а пропажу денег заметил только в гостинице.

Оперативники выяснили, что к краже денег причастны два грузчика аэропорта «Шереметьево» 1988 и 1982 годов рождения. На них завели уголовные дела.

Деньги скоро вернут владельцу.


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