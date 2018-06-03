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13:34, 3 июня 2018 525

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» доставили на участок маломобильных граждан

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» доставили на участок маломобильных граждан

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В воскресенье, 3 июня, активисты регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» помогли добраться на избирательные участки рязанцам с ограниченными возможностями здоровья. В преддверии дня открытого предварительного голосования штаб запустил горячую линию. На нее могли обратиться представители маломобильных групп населения с просьбой о помощи в транспортировке до избирательного участка.

Всего на горячую линию поступило девять заявок. Одному из рязанцев молодогвардейцы помогли добраться до избирательного участка №1021, который расположен в Рязанском автотранспортном техникуме имени Живаго.

Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Артем Никитин рассказал, что данная инициатива возникла в связи с тем, что многие участки не оборудованы пандусами.

«Нам бы хотелось, чтобы максимальное количество рязанцев приняли участие в голосовании, — подчеркнул Никитин. — Поэтому молодогвардейцы, молодые участники праймериз, помогают маломобильным гражданам, инвалидам попасть на участки и отдать свой голос за понравившегося им кандидата».

Лидер штаба добавил, что активисты создали график, по которому доставляют обратившихся к ним граждан на участки: «Ребята собственноручно поднимают и помогают им передвигаться, чтобы каждый желающий имел возможность отдать свой голос».

Никитин также является кандидатом по избирательному округу №16. По его словам, в рамках праймериз «Молодая Гвардия» провела встречи с избирателями, в том числе на промышленных предприятиях, праздниках дворов, и реализовала проект «Баскетбольная студенческая лига».

«Большую работу проделали все молодогвардейцы, что участвуют сегодня в праймериз. Мы надеемся, что это даст хорошие результаты», — заключил он.

Напомним, в воскресенье, 3 июня, в Рязани стартовал единый день голосования партии «Единая Россия» на выборы в гордуму. В городе работает 47 участков.

Результаты голосования подсчитают после 20:00.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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