Житель Захаровского района получил условный срок за кражу кроликов. Об этом сообщил сайт Михайловского районного суда.
Случай произошел 7 марта 2018 года. Житель Захаровского района украл четырех кроликов породы «Ризен». Вор проник на участок одного из жителей в нетрезвом состоянии, залез в хозяйственную постройку и украл кроликов.
После этого он скрылся с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по пункту Б части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Суд назначил злоумышленнику полтора года условно. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.