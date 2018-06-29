Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:33, 29 июня 2018 1 264
 0    0

Житель Захаровского района получил условный срок за кражу кроликов

Житель Захаровского района получил условный срок за кражу кроликов

Житель Захаровского района получил условный срок за кражу кроликов. Об этом сообщил сайт Михайловского районного суда.

Случай произошел 7 марта 2018 года. Житель Захаровского района украл четырех кроликов породы «Ризен». Вор проник на участок одного из жителей в нетрезвом состоянии, залез в хозяйственную постройку и украл кроликов.

После этого он скрылся с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по пункту Б части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Суд назначил злоумышленнику полтора года условно. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:49, 29 июня 2018
ГИБДД пригрозила штрафами водителям, объезжающим по обочине пробку на Солотчинском мосту
12:03, 29 июня 2018
В Рязани выпустили первый «Роснефть-класс»
11:33, 29 июня 2018
Житель Захаровского района получил условный срок за кражу кроликов
11:14, 29 июня 2018
Четырем рязанским выпускникам аннулировали результаты ЕГЭ из-за шпаргалок
10:57, 29 июня 2018
В ЖК «Рассвет» в селе Дядьково отметят День семьи, любви и верности
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Тенденции в современном строительстве на примере дома «Легенда Горького» от компании «Мармакс»

Тенденции в современном строительстве на примере дома «Легенда Горького» от компании «Мармакс»

Приватность, уникальность, комфорт в каждой детали, большой вариатив сервисов — это все можно сказать о клубном доме премиум-класса «Легенда Горького».

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 131 633
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
14:12, 19 июня 2018 34 412
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
19:54, 25 июня 2018 34 403
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото
14:12, 21 июня 2018 17 956
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 3
15:28, 26 июня 2018 17 942
Рязанское «Зарядье». На месте сада юннатов открылся парк реабилитации детей-инвалидов 3
Все новости
Форум