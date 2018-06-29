Жительница Рязанского района незаконно получала «чернобыльские выплаты»

Жительница поселка Рязанского района незаконно получила около 371 тысячи рублей «чернобыльских выплат». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Женщина зарегистрировала себя и свою дочь в селе Ерлино (территория зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом).
С 2014 года она получила выплаты за проживание на этой территории в размере 43 тысяч рублей. Кроме того, женщина получала ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном размере в связи с постоянным проживанием в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Общая сумма пособий составила почти 328 тысяч рублей.
Кораблинский суд осудил женщину по части 3 статьи 159.2 УК РФ и назначил ей десяц месяцев лишения свободы.