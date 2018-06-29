В Шлаковом загорелась квартира в многоэтажке. Фотографии опубликовали в группе «
Возгорание произошло в пятницу, 29 июня, на последнем этаже дома №6 по улице Лизы Чайкиной.
В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что пожар
Фото Ирины Мартыновской
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В Шлаковом загорелась квартира в многоэтажке. Фотографии опубликовали в группе «
Возгорание произошло в пятницу, 29 июня, на последнем этаже дома №6 по улице Лизы Чайкиной.
В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что пожар
Фото Ирины Мартыновской
© RZN.info
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