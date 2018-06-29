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7:56, 29 июня 2018 730
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В Рыбновском районе более 40 человек тушили лесной пожар 1

В Рыбновском районе более 40 человек тушили лесной пожар

В Рыбновском районе 42 человека тушили лесной пожар. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

Очаг возгорания на площади 0,9 гектар в Рязанской области потушили в четверг, 28 июня, в 22:00.

В тушении участвовало восемь единиц техники.


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