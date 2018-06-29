В Ряжском районе сгорела водопроводная станция

Вечером в четверг, 28 июня, в Ряжском районе сгорело деревянное строение, в котором находилась станци управления работой насоса, подающего воду в село Поплевино. Об этом пишет ИД «
Сгорела постройка площадью три квадратных метра и оборудование, которое там находилось.
Примерно половина населенного пункта осталась без воды. Аварию устраняет ООО «Ряжский водоканал».
По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. В тушении участвовали трое спасателей, одна автоцистерна пожарно-спасательной части № 29 по охране города Ряжска, добровольцы из местных жителей.
Причины произошедшего выясняются.