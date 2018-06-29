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12:03, 29 июня 2018 1 355

В Рязани выпустили первый «Роснефть-класс»

В Рязани выпустили первый «Роснефть-класс»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания выпустила первый специализированный «Роснефть-класс». Образовательный проект в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие» запустили в 2016 году в школе №43.

В течение двух лет старшеклассники углубленно изучали физику, математику и химию, а также посещали нефтезавод с экскурсиями и участвовали в научно-технических конференциях и корпоративных мероприятиях РНПК и «Роснефти».

На празднике первую двадцатку выпускников «Роснефть-класса» поздравил гендиректор АО «РНПК» Владимир Абрамов. «Два года мы старались делать так, чтобы обучение у вас было практико-ориентированным, — сказал он. — Хочется верить, что нам все удалось и спустя время, когда вы получите профессиональное образование, придете работать к нам на завод». «Роснефть-класс» — первая ступень корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Двухлетнее обучение проходило под контролем специалистов предприятия. За это время школьникам сформировали общее представление о нефтяных профессиях, о деятельности «Роснефти» и РНПК.

Многие выпускники решили продолжить обучение в профильных вузах. После этого РНПК предложит им работу на заводе.

В текущем году также ведется набор в новый «Роснефть-класс», запись уже стартовала.


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