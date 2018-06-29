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15:41, 29 июня 2018 364

В Роще установлен новый башенный кран

В Роще установлен новый башенный кран

В последнюю неделю июня начался новый этап строительства в «VELLCOM доме на Ленкома».

«Специалисты строительного дивизиона холдинга VELLCOM group выполнили работы по подготовке бетонного основания для установки башенного крана фирмы Potain. Эта техника имеет репутацию безупречно работающего механизма, с учетом всех предъявляемых требований безопасности. В ближайшее время все пуско-наладочные работы будут проведены и ускорится ход строительства», — рассказали в пресс-службе девелопера.

Строители отметили, что подходит к завершению армирование фундаментной плиты — самый трудоемкий и материалоемкий, но самый незаметный с точки зрения рядового обывателя, процесс в возведении дома.

Напомним, ввод дома класса Бизнес+ запланирован на I квартал 2020 года. Все работы идут в срок.


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