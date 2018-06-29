В Иркутске загорелся теплоход с пассажирами на борту

В Иркутске загорелся пассажирский теплоход «Баргузин». На борту было 78 человек, передает «
Сообщение о возгорании поступило около 6:00 (по Москве) в пятницу, 29 июня. Пароход должен был отплыть из Иркутска в бухту Песчаная на Байкале. Судно было недалеко от берега, капитан вернулся обратно. Прибыв на пристань, экипаж эвакуировал всех пассажиров.
Пожарные тушили огонь с борта соседнего теплохода. Отмечается, что спасатели ликвидировали возгорание на площади 42 квадратных метра «в считанные минуты».
Фото ГУ МЧС по Иркутской области