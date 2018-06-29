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8:42, 29 июня 2018 1 146
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Утренний обзор рязанских пробок: 29 июня

Утренний обзор рязанских пробок: 29 июня

Утром в пятницу, 29 июня, в Рязани образовалось несколько пробок. Самый серьезный затор — на Солотчинском мосту.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробка растянулась почти на два километра в обе стороны. В сторону города она начинается от поворота на Шумашь, в сторону Солотчи — от развязки с Северной окружной дорогой. Скорость потока не превышает пяти километров в час.

«Традиционная» пробка собралась у «Барса на Московском»: автомобили стоят от ТЦ «Metro» до улицы Вокзальной. Скорость потока — не больше 10 километров час.

Еще один продолжительный затор растянулся на Северной окружной дороге. Он начинается от поворота на Новые Борки в сторону Канищева. Движение по улицам Интернациональной и Бирюзова также затруднено.

Стоит и улицу Каширина в сторону центра города от поворота на улицу Солнечную. Машины едут со скоростью не более семи километров в час.

По-прежнему из-за ремонтных работ пробка возникла на Южной окружной. Затор растянулся от 187-го километра трассы М-5 до 190-го километра, в обе стороны до перекрестка с улицей Ситниковской. Скорость движения автомобилей не превышает пяти километров в час.

В центре города придется постоять на улицах Есенина (от улицы Садовой до площади Театральной), на улице Грибоедова (от кругового перекрестка с Касимовским шоссе до дома №18) и на Первомайском проспекте (заторы в обе стороны от площади Победы до остановки Дом Художника).


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